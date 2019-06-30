Прическа «Доширак»: Москвичка лишилась волос после похода к стилисту

Сегодня, 10:23

Обычное осветление волос закончилось проплешинами и угрозами от мастера.

Жительница Москвы решила сменить имидж и осветлить волосы в одном из столичных салонов. Процедура для нее уже привычная, поэтому неприятных сюрпризов она не ожидала, но вместо заказанных светлых прядей получилась прическа «Доширак». На голове девушки красовались проплешины, а те волосы, что еще остались после стараний парикмахера, начали сыпаться уже на следующий день. Весь ужас в том, что исправить ситуацию нельзя даже с помощью наращивания волос, поскольку на уродующей девушку лысине будут видны капсулы.

Вместо того, чтобы исправить ситуацию парикмахер предложила заплатить клиентке 10 тысяч рублей, то есть цену за окрашивание помноженную на два и в придачу парик из разряда тех, которые продают для корпоративов. Девушка отказалась, поскольку вознамерилась искать справедливости в суде. По ее мнению, она должная стать последней жертвой этого мастера, ведь с таким же успехом она может испортить волосы и жизнь очередной посетительнице салона.

Тогда парикмахер стала названивать клиентке по телефону, угрожать и требовать, чтобы она забрала заявление. Виноватой себя она не считает и философски изрекает «Кто не ошибался, тот жизни не жил».

Жаль только, что ошибаться она предпочитает за чужой счет, и привлекательная девушка после похода к стилисту лишилась не только волос, но и веры в то, что на людей с дипломами парикмахера можно положиться.