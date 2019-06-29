Само рассосется? Провинциальный фейслифтинг обеспечил россиянке шрам на пол-лица

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Хирург пожимает плечами и советует подождать.

Среди отзывов на пластическую хирургию часто встречаются положительные и благодарственные. Ведь женщины используют любые средства, чтобы «омолодиться» и выглядеть гораздо лучше, чем могли бы без операций. Однако, ничто не гарантирует им 100-процентного результата даже за большие деньги.

Так, одна из женщин, решившихся на фейслифтинг, миллион раз пожалела о своем решении после операции. Она поделилась, что операция была сделана уже давно, но результат все такой же плачевный и у нее фактически шрам на пол-лица. Естественно, такое происходить не должно, но дальнейшие комментарии несколько проясняют ситуацию.

Другие женщины рассказали, что шрама быть не должно и эффект обычно виден почти сразу, а здесь столько времени прошло. Пострадавшая рассказала, что обратиться ей больше не к кому, так как хирург у них один и он все советует подождать. Само что ли рассосется? Понятное дело, что именно провинциальный фейслифтинг обеспечил такой эффект.

Однако, здесь вопросы уже к самому врачу. Ведь операция не такая уж и сложная. Если он не имеет достаточно компетенции, ему не стоит брать деньги с доверчивых женщин. А то знаем таких пластических хирургов, которые орудуют в подвалах, а потом в тюрьме сидят. Женщинам же можно посоветовать только быть бдительными и тщательно подбирать врача, от которого зависит ее будущий внешний вид.