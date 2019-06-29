Из утконоса в Богиню! Раскрыты секреты перевоплощения в домашних условиях

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Дефекты лица можно легко спрятать при помощи нескольких навыков, и не обязательно тратить уйму денег на это.

Чему ещё может радоваться девушка так, как симпатичному отражению? Наверное, не раз замечали за собой желание полюбоваться и спрашивали подруг: «Ну, как я тебе?». И всё-таки хочется быть ещё краше: и это возможно даже без пластических операций, на которые женщины так сильно тратятся.

Раскрыты секреты перевоплощения в домашних условиях: макияж, стрижки, укладки. Они помогают скорректировать лицо и превратиться из утконоса в Богиню. Теперь привлекательные фотографии в Instagram и толпы поклонников обеспечены.

Для того, чтобы сделать нос визуально меньше, поиграйте с тенями. Первым делом нужно очистить его и выровнять цвет при помощи привычной тональной основы, распределить её следует по всем участкам лица. Затем по бокам носа нанесите более тёмный тон, а переносицу выделите светлым. Между ними должен быть мягкий переход.

Также стоит не забывать, что не каждая стрижка подойдёт: и если одни хорошо смотрятся, то другие наоборот выделяют дефекты. Объёмные стрижки творят чудеса, визуально делая нос меньше, но при этом волосы не должны закрывать лицо. По возможности стоит отказаться от чёлки и открыть лоб.

Но если не хочется обрезать волосы, ограничьтесь причёсками. Не следует собирать волосы в хвост, поскольку это портит образ — при помощи фена, пенки для укладки и расчёски сделайте кудри или волны. Если есть желание собрать волосы, то лучше сделать начёс, увеличив тем самым зону лба.

Для того, чтобы быть привлекательной, не нужна пластика. Можно также визуально увеличить губы или брови, тем самым вернув частям пропорциональность.