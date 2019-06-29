Куриная попка или «нет» гиалуронке: 4 главных опасности «подкачки» губ

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Маниакальное желание женщины заполучить пухленькие губки «бантиком» может изуродовать ее до неузнаваемости.

Хоть перекачанные губы уже стали мемом, и образ женщины с губами а-ля куриная попка прочно укоренился в сознании обывателя, как обязательный атрибут жертв пластических «недохирургов». Однако мечта иметь пухленькие губки каждый раз заставляет девушек идти на риск, хоть существует множество способов увеличить их визуально.

Специалисты назвали 4 главные опасности «подкачки» губ, которые могут уничтожить девичью красу безвозвратно.

Первая опасность – это гематомы. Косметологи могут запудрить мозги наивной барышне, что это временный эффект, и в большинстве случаев это действительно так. Однако синячки могут остаться надолго, если сосуды вокруг рта очень нежные, а кожа слишком тонкая. Также сказать нет «гиалуронке» нужно женщинам, у которых аномальное строение кожи.

Вторая опасность – шарики и комочки. Это тоже считается «нормой». Однако ходить с таким лицом точно не стоит и сами эти шарики не рассосутся. Для этого будет необходим ряд не совсем приятных процедур. Эта неприятность может случиться из-за активного производства естественного коллагена после инъекций и тем, что косметологи переборщили с гиалуроновой кислотой.

Третья опасность – герпес. Эти отвратительные «вавы» могут появиться с огромной долей вероятности и задержаться надолго, поскольку процедура «подкачки» губ сопряжена с микротравмами. А герпес – это защитная реакция организма на подобное воздействие.

И опасность четвертая – больше никакого «кайфа» от поцелуев. Причем удовольствия не испытает ни сама женщина, ни ее партнер (-ша). Первая – просто ничего не почувствует, а второй (-ая) ощутит нечто похожее на облизывание ластика или воздушного шарика. Барышням важно запомнить – красота, конечно, требует жертв, но о здоровье забывать тоже не стоит.