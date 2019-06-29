«Бьюти-дичь»: 3 жутких мифа о домашнем уходе за кожей лица

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Способы не только не помогут, но еще и окончательно «добьют» кожу.

Ни для кого не секрет, что народная медицина и домашний уход за кожей даже в XXI веке пользуются некоторой популярностью. Несмотря на достижения косметологии и дерматологии, девушки продолжают слепо доверять откровенно странным утверждениям о красоте. Вниманию читателей представлены 3 поистине жутких мифа о домашнем уходе за кожей лица и их последствия, чтобы девушки не стали повторять этот опыт на себе.

Первый миф.

Наверное, самым распространенным мифом можно назвать утверждение о том, что зубная паста помогает избавиться от прыщей. Здесь наверное стоит писать с восклицательными знаками, так как данная информация просто не укладывается в голове. Нет! Никогда и ни за что нельзя мазать воспаленное место чем-то подобным зубной пасте! Многие отбеливающие пасты содержат перекись, которая может вызвать лишние покраснения, некоторые пасты содержат ферменты, расщепляющие верхний слой зубной эмали и такое же агрессивное воздействие они окажут и на кожу.

Второй миф.

Он утверждает, что урина помогает от разного рода воспалений на лице. Тут стоило бы задать резонный вопрос: «Что?». Но некоторые действительно в это верят. По факту же аммиак, содержащийся в урине, раздражает кожу. Излишки гормонов, выводящиеся из организма, никакого действия на лицо не производят. Поэтому после использования такой «терапии» не получишь ничего, кроме раздражения и отвратительного запаха.

Третий миф.

И, наконец, еще одно утверждение гласит: «Наши бабушки пользовались обычным мылом для лица и ничего». Стоит ли говорить, что это неправильно? Дело в том, что обычное мыло, особенно дегтярное, которое всем советуют от прыщей, ужасно пересушивает кожу. Ситуация с акне, раздражением, прыщами усилится и плюс девушка получит жуткое шелушение на лице.

Прежде чем верить в любого рода утверждения – всегда стоит их проверять с научной точки зрения. Иначе такая «бьюти-дичь» лишь ухудшит ситуацию с воспалениями на лице.