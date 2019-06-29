Всерьез, но ненадолго: Как отличить временные тату от настоящих?

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Мода на временные татуировки может иметь печальные последствия, если не разобраться в «подводных камнях».

Прошли те времена, когда тату считались визитной карточкой заключенных или парней, прошедших армию. Сегодня девушки делают тату еще чаще мужчин, а настоящие специалисты могут превратить тело человека в прекрасную картину. Однако человек не бумага, не камень и не глина – он стареет, его тело и кожа деформируются, морщатся. Поэтому тату, которая смотрелась эффектно на молодом и подтянутом теле лет через тридцать станет уродливой карикатурой на обвисших от старости мощах.

В связи с этим многие клиенты тату-салонов спрашивают: «А временное тату делаете?». И компетентный мастер ответит: «Нет». Ибо нельзя сделать то, чего не существует. А то, что называют временными тату – не что иное, как боди-арт. Некоторые его разновидности называют био-тату, но к настоящим они не имеют никакого отношения. Татуировка – это разновидность перманентного макияжа. То есть краска наносится под кожу. Верхний слой эпидермиса предохраняет ее от смывания водой, потом, защищает от трения. И это делает изображение долговечным.

Однако некоторые недобросовестные мастера намеренно обманывают своих клиентов в надежде привлечь их. Они обещают, что татуировка будет временной. Дескать, пройдёт пять лет, или год, или полгода и изображение исчезнет. В одном они правы – картинка исчезнет, но не так, как думает наивный клиент. Изображение просто поблекнет, растечется и исказится. А все эти сроки – пять лет, три месяца - означают лишь время, по истечении которого вместо эффектного рисунка на теле будет красоваться уродливое бесформенное пятно. Оно не смоется и не сотрется, его в любом случае придется выжигать.

Эксперты предупреждают, что настоящие био-тату должны смываться максимум через месяц. А если рисунок держится дольше, и человек точно знает, что его наносили без помощи специальной машинки и иглы, то велика вероятность, что на кожу нанесли вредный химический раствор, который после обесцвечивания оставит рубец, как после ожога.

Пора взглянуть правде в глаза – отличить настоящие татуировки от временных просто. Вторых не существует. И если хочется украсить тело эффектным рисунком всерьез, но ненадолго, то мастеру нужно прямо говорить: «Хочу рисунок хной, мехенди или глиттерное нанесение». Тогда художник по телу сразу поймет, что такого клиента на мякине не проведешь.