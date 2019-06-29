Когти-мутанты для настоящих «модниц»: Новый «ногтевой» тренд потерпел крах

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Камни «уродуют» даже самый красивый маникюр. Руки больше похожи на грубые лапы зверей.

Какая женщина не мечтает быть красивой? Этого хочется всем, да и возможностей предоставлена масса. Но даже законодатели моды иногда путают красоту с вульгарностью.

Новый «ногтевой» тренд не только потерпел крах, но и вызвал ужас среди пользователей. Дело в том, что пальчики теперь украшают набором больших камней. И это выглядит по меньшей мере грубо.

Эксперты отмечают, что нужна мера. Во-первых, если ногти длинные, то визуально утяжелять не стоит, вызывая смех у окружающих. Таким маникюром вряд-ли будут восхищаться подруги, а потенциальный ухажёр и вовсе испугается. Во-вторых, соотношение красоты и практичности должно быть в равновесии.

Когти-мутанты для настоящих «модниц» будут постоянно напоминать о себе неудобством: при совершении даже простых действий может возникнуть мысль: «Почему я родилась женщиной?». Но быть ей приятно, если с умом заботиться о себе. Важно в первую очередь думать о собственном комфорте.

Если вспомнить тренды 2017 года, то там наблюдается баланс — женщины радовались красоте маникюра и при этом «не выпадали из реальности». Например, ещё пару лет назад в моде были короткие ногти нежных тонов — бежевых, розовых, светло-коричневых — в форме мягкого квадрата или овала. Это вызывало только положительные эмоции.

С каждым годом конкуренция растёт, индустрия красоты является популярной: здесь нужны только знания, креативность и свободное время. Для привлечения клиенток каждый мастер изгаляется как может, переступая грань между вульгарностью и изящностью. Но не всё, что блестит, красиво: нужно иметь чувство и вкуса, и меры.