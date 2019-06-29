Морщины, давай, до свидания! Бьютиблогеры нашли идеальное средство для продления молодости

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Салоны красоты и пластические хирурги вскоре могут остаться без работы.

Вид звезд, которые приходят в себя после очередных уколов красоты, или едва закрывают перекачанные силиконом губы вызывает уныние. Впрочем, смотреть, как старость приближается день за днем тоже тяжело, не поспоришь.

Конечно, можно стараться оттянуть момент, когда обращение «девушка!» сменится на «женщина!» с помощью народных средств: травок, масел, полосканий. Вот только эффект от них более чем скромный.

Однако бьютиблогеры нашли идеальное средство для продления молодости, после которого можно смело сказать: «Морщины, давай, до свидания!». Как выяснилось, фирма Wrinkpass производит патчи-филлеры – это специальные патчи с иголочками. Иголочки эти не простые, а с содержанием гиалуроновой кислоты и пептидов молодости. Задача этих веществ проникать под кожу с помощью микроинъекций и омолаживать лицо.

Бьютиблогер решила испытать это средство на носогубных складках, которые вызывали у нее раздражение каждый раз, когда она смотрела в зеркало. Прикрепив патчи на чистую и сухую кожу, она проносила их не полчаса, как указано в инструкции, а целых пять. Все это время она ощущала неприятное покалывание, натянутость и сухость, но результат этих «мучений» превзошел все ожидания.

Морщины исчезли без следа спустя всего одно применение. И если этот способ омоложения действительно настолько чудесен, то скоро салоны красоты будут повально закрываться, а пластические хирурги будут оперировать только жертв пожаров и аварий. Остальные просто перейдут на лёгкие в применении патчи-филлеры.