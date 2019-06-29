С чего начинается лысина? Топ-5 составляющих «вредного» шампуня

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Теперь можно легко проверить, насколько хорош ваш шампунь.

Красивые и шелковистые волосы являются мечтой каждой девушки. Реклама по телевизору зачастую обещает именно такой эффект. Но так ли это на самом деле?

К сожалению, зачастую ответа на этот вопрос — нет. Существует масса компонентов, которые разрушают волосы и производитель пренебрегает этим, чтобы выгоднее продать свой продукт. Вниманию читателей представлены топ-5 составляющих «вредного» шампуня, чтобы каждый из них смог проверить свой на их наличие. С чего же начинается лысина?

Итак, несомненно первым и главным вредным компонентом будет Sodium Lauryl Sulfate, который стоит на первых местах в большинстве шампуней, и значит содержится в них в большом количестве. Данный компонент представляет собой самое жесткое очищение кожи головы и отвечает за интенсивное пенообразование. Такой ПАВ (поверхностно-активное вещество) может навредить волосам при очень частом использовании и высушить их. Особенно, если у девушки чувствительная кожа головы, то перхоть и выпадение волос ей точно обеспечены. Есть более безопасные компоненты. Такие, как TEA Layril Sulfate, Myristamide DEA, Oleamide DEA и другие производные — нужно искать именно их в составе шампуня.

Следующие составляющие не требуют столь тщательного разбора, так как встречаются реже и потому стоит их лишь упомянуть. Среди особо опасных можно назвать еще 4 компонента — Диетаноломин (DEA), Формальдегид (formaldehyde), «PEG» (Polyethylene glycol), Пропиленгликоль. В отличие от Sodium Lauryl Sulfate они наносят более тяжелый вред волосам и накапливаются в них. Если средства с первой составляющей можно чередовать, то перечисленные 4 компонента после — «убьют» волосы в прямом смысле этого слова и спасти потом их будет очень трудно. Будьте бдительны и внимательно читайте состав покупаемого бьюти-средства.