Семь раз отрасти, ни разу не нарасти: Назван наиболее безопасный вид маникюра

Вчера, 23:58

Толстые и длинные ногти - не только некрасиво, но и небезопасно, полагают специалисты.

Группой специалистов в области ногтевого сервиса был назван наиболее безопасный вид маникюра, который может послужить идеальным дополнением к образу.

Мастера отговаривают дам от наращивания в пользу актуального в этом году маникюра шеллаком. Ведь зная, какие печальные для ногтей последствия ожидают их обладательницу, лучше семь раз отрастить, но ни разу не нарастить. Восстановление ногтевой пластины после процедуры наращивания акрилом или гелем может длиться до 4-х недель, а то и больше.

Шеллак — это комбинация жидкого геля и профессионального лака, который не имеет запаха. Он почти безаллергенный, исключает наличие каких-либо вредных компонентов в составе, сравнительно дешевый, всегда выглядит модно и служит более двух недель.

Следует отметить, шеллак можно спутать с гель лаком, в состав которого входит кроме геля не профессиональный, а обычный лак. Он тоже является замечательным средством для безупречного нейл-арта. Его особенности заключаются в более тщательной подготовке ногтевой пластины к нанесению покрытия. Но полностью безопасным, если верить словам мастеров ногтевого сервиса, его назвать все же нельзя.

Как бы ни было, гель лак и шеллак имеют значительные преимущества перед обычным видом лака. Сохраняя красоту дизайна почти на месяц, при условии соблюдения правил ухода, они не наносят сильного вреда ногтю, как это происходит после процедуры наращивания. Если у клиентки все же появились какие-либо дефекты, то, скорее всего, сработал человеческий фактор, а именно непрофессионализм мастера.