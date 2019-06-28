Всё новое – хорошо забытые «лодочки»: ТОП-5 образов этого лета под «бессмертные» туфли

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Полюбившиеся туфли будут к месту в любом «луке», даже пляжном.

Несколько лет модниц не отпускает эйфория от ворвавшихся в тренды «лодочек». Поиски своего стиля отодвинули популярность этих туфель, однако летом 2019 года модные дома вновь предлагают дополнять образы такой обувью, продвигая идею о том, что всё новое – это хорошо забытые туфли-лодочки. Эксперт объясняет, как правильно подобрать обувь «бессмертного» тренда под пять ключевых образов этого лета.

Сasual

Летний период для многих является поводом показать себя во всей красе, помочь в чём могут именно туфли-лодочки. Их прелесть заключается в том, что они сочетаются почти со всем. Например, Louis Vuitton предлагает носить комбинезоны. Лёгкие тона стоит подчеркнуть классическими белыми или зелёными «лодочками» или более смелыми в цвете металлик.

В свою очередь Valentino, Calvin Klein и Givenchy продвигают идею однотонных плиссированных платьев и юбок летом этого года. Поскольку образ может показаться простеньким для летней прогулки, разбавить его помогут «лодочки» необычной формы и вида.

Официальный стиль

Уже не должно возникать вопросов о том, что обуть под официальный костюм или юбку-карандаш на рабочее совещание – это классические лодочки, предпочтительно, без лакового «напыления». Главное, от чего предостерегают дизайнеры этим летом, избегать красных и леопардовых туфель. Мало того, что стали символом девиц лёгкого поведения, так и сильно перегружают летнюю лёгкость нарядов. Также в этом сезоне сохраняет популярность разноцветный носок.

Все на пляж

Коктейльная, пляжная, вечеринка в этом году должна обойтись без вызывающих неудобство вечерних платьев. Поскольку большинство брендов выбрало спортивную тематику для повседневной одежды, она же частично затрагивает и «вечерние» наряды – пляжные точно. Поэтому, раз пляжная тусовка приобрела более свободную форму, обувь должна ей соответствовать и потерять свою консервативность. Выбор следует сделать в пользу «лодочек» на низком каблуке и в необычном дизайне.

Вечерний выход

Вечерняя мода пошла вразрез с течениями и облачилась преимущественно в чёрно-белые цвета, изредка украшенные чем-либо блестящим. Такими же трендами ТОП-5 летних образов закрывают и верчение туфли-лодочки: минимум импровизации – нужно всего лишь достать из шкафа must-have любой девушки (чёрное платье и чёрные туфли), добавить блестящий аксессуар и закончить образ красной или розовой помадой.