Бриллианты не предлагать: Эксперты назвали четыре «хитовых» корейских аксессуара этого лета

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Старушка Европа уже не поспевает за модными тенденциями, а вот Азия впереди планеты всей.

Едва успев расхватать с прилавком платья и купальники, смести с полок туфли-шлепки-босоножки, россиянки призадумались о важных мелочах – аксессуарах. Эксперты советуют в этом сезоне обратить особенное внимание на солнцезащитные очки, серьги, ремни и заколки. Именно им отводится «первая скрипка» оркестра Ее Величества Моды.

Девушки из стран СНГ привыкли во всем подражать европейским модницам, однако не Францией единой. Корейский полуостров наступает на пятки французским и итальянским кутюрье, особенно в плане стильных безделушек. И недалек тот час, когда кореянки столкнут жительниц Западной Европы с модного Олимпа, поскольку своим девизом они выбрали «Дешево и сердито».

Позиция первая – солнцезащитные очки с защитой UV400. Стоят они чуть больше трехсот рублей, но при этом подходят к любому типа лица. Даже круглолицые барышни – а их очень много среди славянок – могут не бояться изуродовать себя. За счет острых уголков они визуально удлинят лицо. Также в тренде любимая модель кореянок «кошачий глаз» Ralferty, хоть их пик популярности и пришелся на 2018-й. Тем не менее, модель до сих пор пользуется спросом. Их могут себе позволить девушки с треугольным типом лица или овальным, но лучше избегать круглолицым и девушкам с прямоугольной формой.

Еще одним несомненным трендом этого лета стали серьги. В моду снова входят серьги-капельки. Внимание модниц могут привлечь подвески в виде губ с застежками в форме глаз. Модель бренда KISS ME стоит всего 185 рублей. Еще одной изюминкой корейского стиля стала асимметричность. Девушка будет очаровательно смотреться с серьгами «сердце» из акрила и резины. Кроме того, они по душе будут дама с ассиметричной прической, когда пряди с одной стороны длиннее, чем с другой. И стоят он всего 175 рублей. В этом сезоне лучше обратить внимание на красный, изумрудный и перламутровый оттенки.

Платье – это важно, платье – это нужно, но не менее важен пояс, которым можно или акцентировать его достоинства или укрыть недостатки. Корейские модницы знают толк и в этом. От природы миниатюрные кореянки отдают предпочтение тонким стильным поясам, преимущественно тканевым. На первый взгляд они напоминают тесемочку, но зачастую становятся идеальным завершением для образа-2019. Привлекает внимание его бюджетность – всего 92 рубля. Однако натуральная кожа никогда не выйдет из моды. Корейские дизайнеры, памятуя об этом, предложили девушкам вариант ретро от бренда Prepuce. Минус в том, что качество стоит дорого, поэтому желающим его купить придется найти в кошельке почти тысячу рублей.

Волосы женщины – это ее визитная карточка, поэтому подчеркнуть их красоту эффектной заколкой в этом сезоне важно и нужно. И снова кореянки опередили Европу, наводнив рынок украшениями на любой кошелек.