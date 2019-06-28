«Булки» точно не сгорят — Топ-5 защитных кремов, без которых не обойтись на отдыхе

Сегодня, 16:29

Чтобы отпуск не прошел в больничных покоях, нужно позаботиться о защите от солнца.

Лето — самая жаркая пора года, когда люди наслаждаются ярким солнцем. И чтобы теплые лучи приносили только удовольствие, а не ужасные последствия в виде ожогов, специалистами были выбраны топ-5 защитных кремов, без которых не обойтись на отдыхе.

При выборе средства, с которым «булки» точно не сгорят, необходимо учитывать особенности фототипа. От него зависит, какой уровень защиты от ультрафиолета следует покупать.

На первом месте расположилось солнцезащитное молочко французской компании Mustela, цена которого колеблется от 700 до 800 рублей. Пользователи уверяют, что после этой продукции ничего другого покупать не нужно. SPF50+, протестировано под дерматологическим и педиатрическим контролем. Это означает, что средство абсолютно безопасно даже для маленьких детей.

Французский крем AVENE AVN SPF 50+ популярен тем, что подходит даже для самой чувствительной кожи, как лица, так и всего тела.

Легкую консистенцию и прекрасный результат отметили у средства Secret Key Snail Sun Cream SPF50+.

Лосьон торгового бренда Nivea Sun SPF30 также был отмечен как один из лучших. Средство не ведет себя агрессивно даже на коже ребятни. Купить его можно в пределах 625-900 рублей, в зависимости от региона и точки продажи.

Солнцезащитный крем российской торговой марки «Мое Солнышко» SPF50 замыкает пятерку лучших защитных средств 2019 года. Доступное «сарафанное радио» сделало его популярным не только для подрастающего поколения, но и для взрослых. Средняя цена средства - 122 рубля.

Чтобы сохранить кожу здоровой и избежать серьезных проблем со здоровьем из-за ультрафиолетового излучения необходимо постоянно пользоваться солнцезащитными средствами. Изучив все плюсы и минусы, можно с легкостью подобрать оптимальный вариант.