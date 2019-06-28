Детская «неожиданность»? Трендовый «Шоколадный» маникюр ужаснул сеть

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Съедобные ноготки напомнили юзерам то, что неприлично произносить вслух.

Съедобный маникюр превратился в хит этого сезона. Каких только ногтей не перевидали россиянки! И ногти в глазури, и маникюр из взбитых сливок, мармеладные пальчики и прочая радость гурмана. Однако трендовый «шоколадный» маникюр ужаснул сеть. Даже трек от Бузовой не спас презентацию съедобных ноготков от полного фиаско в Instagram.

Пользователи сошлись во мнении, что по виду этот маникюр напоминает детскую неожиданность, и на шоколад мало похож. Омерзение фолловеров вызвали комочки. Также россиянок поразила неровная поверхность ноготков, которая выглядела отнюдь неаппетитно. Девушек в принципе удивило, зачем переводить шоколад на такие глупости. Они посоветовали впредь таким креативщикам не переводить шоколад, а заменить его пластилином.

Остальные назвали «Шоколадный» маникюр «браком от секс-шопа». После съедобного белья у любителей «вкусного», очевидно, не осталось хороших идей, дескать, вот и работают по принципу «вдруг покатит».