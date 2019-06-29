Понадобится минимум «штукатурки» - 4 лайфхака для эффекта сияющей кожи

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Стать звездой с обложки глянца можно и без тонны косметики, уверяют визажисты.

Красотки в социальных сетях ежедневно щеголяют при полном параде. Эффект превосходства над другими им придаёт трудно скрываемая сияющая кожа, которая, не секрет, является результатом многочасового нанесения десятков косметических средств. Однако лучшие европейские визажисты уверены, что летом такая процедура ничего хорошего коже не принесёт. Чтобы не уродовать себя в попытке выглядеть здоровой и привлекательной, они поделились 4 лайфхаками, для которых понадобится минимум «штукатурки».

Во-первых, необходимо заранее подготавливать кожу, делая её по-настоящему здоровой. Для этого нужно хотя бы раз в неделю делать процедуры по отшелушиванию омертвевшей кожи лица. За советами лезть в интернет не стоит. Эта процедура может травмировать кожу и нуждается в помощи косметолога. Результат уже позволит коже сиять здоровьем.

Во-вторых, этим летом следует приобщиться к цивилизации и выбросить старые тональные основы. Им на замену давно придумали оттеночные гели на водной основе. Наносить такой гель следует тонким слоем от центра лица. Если раскошелиться на средство нет возможность, то в обычную тоналку можно добавить каплю масла для лица – эффект тот же.

Третий лайфхак заключается в уходе. Визажисты считают дурным тоном делать лицо однотонным. Сквозь «штукатурку» должна просвечиваться настоящая кожа и её оттенки. Чтобы избавить себя от неприятных пятен или других последствий воздействия летнего солнца, можно использовать многозадачные бальзамы для лица там, куда греет солнышко, хайлайтеры с антиоксидантами и маслами и те же тональные крема на водной основе.

Четвёртый, последний, лайфхак визажисты считают самым подходящим для лета – отказаться от регулярного макияжа и использовать увлажняющие мисты. Это не вода, сушить от миста не будет. Но правильно подобранное средство не только заставит кожу сиять «искусственно», но и восстановит природный блеск. Подбирать мист нужно только с помощью специалиста под тип кожи.