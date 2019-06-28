Из модницы в колхозницу: Критики нашли четыре модели купальника, которые «угробят» девичью фигуру

Сегодня, 14:30

Не все, что модно, можно носить, уверяют эксперты.

Лето, солнце, море, пляж… И представительницы прекрасного пола уже рыскают по торговым рядам в поиске «бомбезного» купальника, жадно листают страницы модных глянцев и ворошат кипы сайтов. К сожалению, красивая картинка часто застит глаза девушкам из реального мира, и «отфотошопленный» кадр заставляет их сделать неправильный выбор.

Безусловно, купальник, как и любую другую вещь, лучше раз примерить, чем десять раз увидеть, но не всегда есть возможность. Поэтому на помощь девицам в сомнениях пришли модные критики, которые нашли четыре модели купальника, которые «угробят» девичью фигуру. Особенно это касается тех представительниц прекрасного пола, чьи параметры слегка отклоняются от модельных.

Первое правило для женщин в теле – остерегаться хищных принтов. Навсегда следует забыть о «леопардах», «тиграх», «питонах» и «павлиньих глазах». Яркие и агрессивные расцветки привлекут внимание к несовершенствам фигуры, наглухо перекрыв их достоинства. Лучше обратить свой взор на танкини пастельных или темных тонов, желательно однородных.

Пландж ярких цветов тоже необходимо вычеркнуть всем обладательницам грушевидной фигуры и девушкам с фигурой типа треугольник. Талия в таком виде еще больше опустится из-за чего переход к роскошным бедрам будет особенно резким.

Девушкам с проблемными боками лучше навсегда забыть о монокини любой расцветки. Несмотря на то, что этот купальник относится к «слитным», он выставляет бока на всеобщее обозрение. И если даже имеется несколько тесемочек в районе талии, то обладательницу они сделают похожей на перетянутый шелковой нитью балык из супермаркета.

И главный убийца самооценки дамы с «неидеальной» фигурой – пресловутый бикини с заниженной посадкой трусиков и геометрическим принтом. В воображении дамы с фигурой типа «яблоко» и «ромб», а также у всех, кто не обзавелся плоским животиком, при виде этой соблазнительной модели должна зажечься огненная надпись: «Ни за что и никогда!».

В противном случае, из модницы легко превратится в колхозницу, место которой на прополке подсолнуха, а не на пляже.