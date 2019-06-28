Хлопай ресницами и рыдай: Названы туши, ускоряющие их выпадение

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Красота не всегда совместима со здоровьем.

Тушь для ресниц является настоящим оружием красоты в руках любой женщины. Качественное средство может сделать взгляд ярким и выразительным, подчеркнув индивидуальность и завершить образ.

Независимыми экспертами были названы туши, усиливающие ломкость и ускоряющие выпадение ресничек.

Чтобы не хлопать больными ресницами и не рыдать, «разбор полетов» был начат с бюджетных средств. Под волну критики попала тушь белорусского производства «Королевский объем Белита-Витекс». Изготовитель уверяет, что тушь, стоимостью чуть более 300 рублей, может обеспечить лечебный уход, качественно удлиняет и не оставляет комочков. Однако эксперты доказывает совершенно противоположное.

Необычная веерная щеточка туши «Lash Sensation» от Mabelline также не спасла продукт от недовольных отзывов. С ценой в 600 рублей, по мнению потребителей, она совсем не оправдывает ожидания.

Не впечатлила покупателей и Volum Express Cat Eyes той же марки. Производитель заявляет, что ресницы не буду слипаться.

Разрекламированное на весь мир средство «2000 Calorie dramatic volume» от Max Factor, якобы подходит даже для аллергиков, не смазывается и не осыпается. Однако многочисленные жалобы говорят об обратном.

Но, как бы плохо не выглядела ситуация, не стоит думать, что на российском рынке косметики нет достойных конкурентов. Специалистами были отмечены идеальные варианты туши, полностью отвечающие заявленным требованиям.

Наиболее популярной и качественной оказалась тушь «Телескопик» французской компании L`Oreal. Единственный недостаток, как считают потребители - это ее высокая цена. Стоит легендарное средство от 850 до 900 рублей.

Также были отмечены действительно качественные косметические туши следующих мировых брендов: Zoom zoom mascara Bell и Givenchy Noir Interdit Mascara.

Качественная тушь может победить любые стереотипы: с нанесенным хорошим средством не придется постоянно прибегать к завивке ресниц и тщательного разделения щеткой. При выборе туши необходимо внимательно изучить состав, учитывая особенности своих ресниц.