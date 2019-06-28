Береги бровь – глаз цел будет! Эксперт назвал опасности «трендового» перманентного макияжа этого лета

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Устаревшим техникам давно есть замены без риска для жизни.

Мир высокой моды давно понял, что брови – это важнейший элемент лица любого человека. Ежегодно тренды меняются, и девушки стоят перед выбором, чем избавить себя от пыток пинцетом.

Летом 2019 года тренды вновь разделились на «премиум» и практичную категорию – сделать и забыть. Но такой подход таит в себе массу опасностей, которые назвал эксперт.

Перманентный татуаж

Откровенно говоря, татуаж давно стал символом безвкусицы. Но его сравнительная дешевизна (в среднем 3000 руб. по регионам) всё ещё привлекает клиенток и криворуких мастеров. В погоне за дешёвой красотой, девушки склонны подписывать договор об отказе от претензий, не обращают внимание на санитарное состояние салона, профессионализм мастера и другие нюансы.

Результатом безразличия становятся уродства. Их вызывает неправильный уход, приступы аллергии, заражения, нарывы, зуд. И сама техника травмоопасна. Даже биологией так прописано, что никто не может сказать, какую форму девушка получит «на выходе». Пигмент почти невозможно вывести из кожи, да и стоит одна процедура от 1000 рублей, а их потребуется несколько.

К тому же, татуаж оставляет рубцы и открытые раны, уход за которым не всегда правильный. Щадящей альтернативной эксперты называют нано-напыление, что, впрочем, имеет те же подводные камни.

Микроблейдинг

Микроблейдинг – разновидность волоскового татуажа, который имитирует волоски. Поскольку техники имеют общие корни, то последствия ошибок такие же, как и у других видов татуажа. Ведь, по сути, мастер просто рвёт кожу и впрыскивает под неё пигмент.

Некоторые мастера рекомендуют заменить древнюю процедуру на другой тренд этого лета – волосковый метод 3D. Смысла в этом эксперт не видит. Кроме красивого названия дорогой процедуры никакой разницы клиент не узреет.

Чем заменить?

С тем, как сильно естественность входит в моду, индустрия предлагает другие варианты ухода за бровями. Этим летом можно вовсе не заморачиваться над созданием выразительной формы, поскольку натуральная «неухоженность» всё ещё в моде. Для тех, кому красивая форма ну очень нужна, эксперт рекомендует присмотреться к покраске хной или тонированию бровей.

Процедуры максимально безболезненны и безопасны, если нет медицинских противопоказаний. Эффект держится не три года, но несколько недель модницам обеспечены. Самое главное, что риск травматизации сведён почти к нулю, что очень важно. Ведь, как известно, береги бровь – глаз цел будет.