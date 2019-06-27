Лайфхак для «сочных»: Бьютихакеры подсказали, как «пышке» выглядеть стройняшкой на фото

Сегодня, 20:30

Если голодовки и изнуряющие пробежки не помогли приблизиться к заветным «90 Х 60 Х 90», можно использовать и другие, менее болезненные способы.

Лето – пора любви и встреч с прекрасными принцами. И чтобы вместо фото на сайте знакомств не вклеивать кошечку или давнишний снимок Клаудии Шифер, нужно просто усвоить некие хитрости, которые и обманщицей даму не сделают, и потенциального кавалера приятно удивят. В общем, истина «пока пухленькие усохнут, худышки починут в бозе», может какое-то время вдохновлять, но на фото каждой хочется выглядеть идеально. И тут на выручку пришли бьютихакеры, которые опубликовали лайфхак для «сочных» дамочек и подсказали, как им выглядеть стройняшкой без «фотошопа».

Итак, вперед к секретам фотокрасоты. Самый важный секрет – всегда виноват фотограф. Не бывает некрасивых женщин, это просто у человека по ту сторону камеры не с того места растут руки. Именно его задача правильно поставить свет, подсказать нужную позу, устранить из кадра писающего в морские волны младенца или пометившую кустик собаку. Однако не всегда есть возможность нанять для фотосета профессионала. Зачастую, фотографировать девушку будет ее закадычная подруга, которая далеко не всегда желает «пышке» вечной и чистой любви из вредности.

Дама должна держать ушки на макушке и никогда не фотографироваться, развернувшись лицом к свету: лампе или солнцу. Мало того, что яркое освещение прибавит пяток килограммов, так еще и гримасничать придется, чтобы не закрыть глаза. Будущая королева красоты должна знать, что королеву глянца делает таковой поза. Поэтому смело нужно втянуть животик, выпятить попу и куда-нибудь убрать руки – лучше всего за голову, запутывая в волосах. Если живот совсем в плачевном состоянии, то лучше фотографироваться вполоборота, спиной на камеру, но изящно повернув шею. И еще одна важная мелочь – при фотографировании в неформальной обстановке лучше всего становиться на носочки. Это не только сделает пухляшку немного выше, но задаст тонус ягодичной мышце, что облагородит попку.

Однако самое главное – девицам в поиске, да и тем, кто нашел, но терять не хочет, лучше забыть о стиле «женщина-вамп» или «офисная стерва». Легкая небрежность в прическе, а лучше лохматость сделает неотразимой даже серую мышку. А вот если дама встанет на носочки, распушивая волосы заведенными за голову руками, да еще и в мужской рубашке до колен, эффект секс-бомбы обеспечен.