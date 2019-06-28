«Понабирали не пойми кого!»: Клиентки элитного салона Inhype Beauty Zone жалуются на «мастеров» с улицы

Сегодня, 06:00

Известный салон красоты ставит жизнь и здоровье женщин под угрозу не впервые.

Москвички пишут, что устали приходить в салон красоты с громким именем и платить баснословные деньги за сплошное разочарование. Об элитном салоне в районе Арбата Inhype Beauty Zone не слышал, наверное, только тот, кто «не в теме». Очередь из звёздных клиентов служит отличной рекламной, однако более приземлённые женщины жалуются на услуги хайпового места.

По их собственным признаниям, Inhype Beauty Zone – рассадник «мастеров» с улицы. Хромает качество буквального всего: от простенького маникюра до сложно окрашивания, за которое с клиента без предупреждения сдерут три шкуры.

Выть от разочарования вынуждены клиентки «мастеров» по наращиванию ресниц и коррекции бровей. Женщины рассказали, что в элитном московском салоне им не только неаккуратно выполнили работу – у обладательниц новых наращенных ресниц появляется воспаление, аллергия на клей, а любые переделки салон предлагает сделать только за счёт клиента. При этом Inhype Beauty Zone не радо идёт на решение конфликта, и претензия «Понабирали не пойми кого!» почти всегда остаётся без ответа. Словно владелица бьюти-салона так признаётся, что за такую зарплату опытные мастера работать не хотят.