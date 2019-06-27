Страшная инфекция? Специалисты рассекретили последствия тренда «Инстаграмное лицо»

Вчера, 23:30

1 млн рублей — примерная цена «убийственной» красоты и полного «тюнинга».

«Инстаграмное лицо» - это стиль макияжа, доминирующий в Сети на протяжении последних тех лет. Специалисты рассекретили по истине ужасающие последствия тренда, которые могут коснуться современных девушек.

Первое, с чем может столкнуться бьюти-блогер в погоне за лайками и новыми подписчиками — это страшная инфекция. Аллергическая реакция на компоненты косметических средств может стимулировать появление раздражения. Через крошечные ранки бактериям легче попасть в организм, что приводит к серьезным проблемам.

Специалисты уверяют, что те, кто располагает большими деньгами, могут позволить себе прибегнуть к более радикальным методам, чем просто маскировка несовершенностей косметикой. Подражая голливудским дивам и западным звездам Instagram, русские красавицы могут использовать ботокс для сглаживания мимических морщин или устранения «гусиных лапок».

Также ботокс, якобы, влияет на подтяжку бровей. Отсюда и появились широко раскрытые глаза на фоне высоко посаженных бровей. Специальный наполнитель впрыскивается непосредственно в «слезные пазухи». Такое удовольствие может обернуться закупоркой кровеносных сосудов и образованию узелков. «Жидкая ринопластика», сделанная с помощью филлеров на основе гиалуроновой кислоты, приблизительной стоимостью в 63 000 рублей, может, конечно, помочь быстро изменить форму носа.

Но оказалось, что в некоторых случаях средство может стать причиной потери зрения. Каналы, заполняемые жидкостью, имеют непосредственное соседство с глазными нервами. Поэтому, если кто-то и решиться испытать на себе такую процедуру, то необходимо выбирать весьма хорошего мастера. А вот введение филлера в губы при неправильной технике и использовании синтетических материалов наверняка изуродуют самый нежный участок кожи фиброзом.

Желание обладать «Инстаграмным лицом», однозначно, является личным выбором каждой девушки или женщины. Но всегда следует помнить, что существует и вторая сторона медали, которая может серьезно навредить здоровью и красоте. Особенно в погоне за дешевизной.