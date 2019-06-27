«Я была подопытным кроликом»: Россиянка рассказала о «тайных ингредиентах» на производстве китайской косметики

Сегодня, 19:00

Компании КНР хотят выйти на европейский рынок с косметикой, которая не подходит светлой коже.

Девушка рассказала о своём путешествии в Китай, желая остаться анонимной. Россиянка призналась, что искала любую работу. Предложение на местном заводе по производству китайской косметики показалось ей привлекательным по нескольким причинам, главная из которых – впоследствии получать доход от популяризации бренда в Европе. Сам завод и соблюдение санитарных норм произвели на неё большое впечатление, оно и правильно, ведь всю работу в итоге выполняют люди. Но на этом прелести не заканчиваются.

Россиянка сразу поняла из разговора с начальником, что на ней в том числе будут тестировать крема и прочую косметику, которую завод позиционировал как натуральную и очень качественную. Первые образцы с пылу с жару ей дали в первый день, но запах ароматизаторов, лекарств и одеколона заставил её напрячься. Неприятное ощущение удвоилось, когда россиянка поняла, что её не пустят в лабораторию, пока она не пройдёт «аттестацию доверия».

Кстати, лаборатории и количеству химикатов этого производства косметики позавидуют и герои сериала «Во все тяжкие». На заводе нет свежего сырья, а разговоры об органике или синтетике в ингредиентах начальство переводило на другую тему.

Решение уйти девушка приняла, когда обманным путём попала в лабораторию.

«Я была подопытным кроликом», - заключила она после краткого общения с коллегами.

Оказалось, что завод специально принимает на работу европеек, что на них тестировать продукцию, которую собираются продавать в Европе. В результате, протестировать на ней успели только неизвестный крем, который делает кожу гладенькой, выжигая волосяной покров – на нее он подействовал именно так.

Коллеги россиянки заключили, что пока их косметика не подходит для светлой кожи – странно, что их не возмутили более 10 компонентов этого «натурального» крема. История должна послужить уроком не только для любительниц азиатской косметики, но и для соискательниц работы за рубежом, над которым теперь открыто ставят опыты восточные соседи, считает девушка.