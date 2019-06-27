Мужчины штабелями упадут! Эксперты рассказали, что должно быть в летней косметичке каждой девушки

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Распушить реснички, освежить губки и убрать синие круги под глазами может понадобиться в любой момент.

Лето в самом разгаре, и накладывать на себя тонны косметики не хочется, да это и не обязательно. Естественность никто не отменял, да и жарко будет под обильным слоем пудры, румян и прочих красивостей. Вот только красота – понятие круглосуточное и круглогодичное, вдруг судьба выглядывает из-за угла, а невеста не в кондиции?

В связи с этим эксперты рассказали, что должно всенепременно быть в косметичке каждой девушки, и тогда мужчины штабелями упадут к ногам очаровательной барышни. Прежде всего, девушкам нужно позаботиться о коже. Это первое, что страдает летом, гибнет под нещадными лучами солнца. Поэтому в косметичку каждая потенциальная обольстительница должна положить защитный крем, чтобы лицо не превратилось в подобие пергамента. Специальный ВВ-крем не только поможет коже сохранить живость и упругость, но и еще окажет лечебное и тонизирующее воздействие. Зарубежные эксперты отметили, что одним из эталонов такого косметического средства они считают продукт Missha M.

Основа на то и есть основа, что без нее невозможно нанести мало-мальски приличный макияж, поэтому в косметичке ей должно обязательной найтись достойное место. И если дама претендует на кавалера из высшего общества, то может воспользоваться продуктом косметической линии Dior или выбрать бюджетный аналог. Кроме того, чтобы не быть белой вороной. Среди загорелых мулаток, но и не испортить кожу прямыми лучами солнца, девушка должна помнить о бронзаторе. И на лицо смуглянка, и кожа не пересушена.

Без туши, как без воды - и не туды и не сюды. Особенно, если речь идет о водостойкой туши. Даже выныривая из глубин океана, дама должна напоминать прекрасную русалку, а не помесь парнишки-гота и Пьеро.

Финальным аккордом должна стать помада. И если речь идет о лете, не стоит рисовать клоунские губы вульгарными сливовыми и кроваво-красными оттенками. Карамель, золотистое шампанское, нежный розовый и фуксия подойдут всем особам, желающим оставаться на пике стиля и гламура.