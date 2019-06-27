Наращу волосы строительным клеем – Питерцы пожаловались на бьюти-мошенницу

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«Мастерицу» не остановила огласка её преступлений на федеральном канале.

Жительницы Санкт-Петербурга в ужасе от того, что с их волосами делает некая дама по имени Кристина. Как сообщают десятки пострадавших, для жертв мастерица имеет единую тактику. В объявлении на «Авито» Кристина расписала свои услуги достаточно чётко. Однако по факту наращивает клиенткам вместо 170-200 — 30-60 больших капсул, делает это крайне неаккуратно, да и ещё строительным клеем, после которого кожа головы болезненно жжёт.

Жалобы возникают у недовольных женщин ещё в кресле у горе-мастера. Она зачем-то филирует волосы, выстригает большие локоны и уверена, что делает всё правильно. А за все издевательства берёт с девушек от 6000 рублей.

О преступлениях Кристины известно давно – в бьюти-мошенничестве её обвиняют и другие питерцы, которые жалуются на неё клиентам. Промышляет мастерица с 2014 года, при этом хоть сколько-нибудь изменить объявление на сайте она так и не решилась. Зато за эти годы несколько раз меняла имя: до того, как стать Кристиной, клиенты жаловались на «Ирину» и «Ксению».

Про женщину даже сняли сюжет на федеральном ТВ, который отыскать, к сожалению, не удаётся. Возможно, к этому приложила руку сама «Кристина», поскольку на неё несколько раз было написано заявление полицию, однако реакции на действия не последовало. Не стоит ждать добра и от Роспотребнадзора, ведь, согласно закону, деятельность бьюти-мошенницы была незарегистрированной, и клиентки об этом знали, поэтому говорить о законности действий какой-либо стороны не приходится.