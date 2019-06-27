Храни кожу смолоду: Названы тональные основы, «уничтожающие» лица россиянок

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Применение «тяжелой» косметики может закончиться трагедией.

Сегодня в мире востребована натуральность, которыую можно добиться пользуясь исключительно качественной косметикой. Как говорится «Храни кожу смолоду», чтобы с годами не сожалеть о своем внешнем виде. Поэтому, исходя из отзывов представительниц прекрасного пола были названы тональные основы, «уничтожающие» лица россиянок.

Одним из таких оказался тональный крем Urban Decay All Nighter за 2500 рублей. Производители утверждают, что средство имеет способность перекрывать все имеющиеся дефекты кожи, поэтому об использовании пудры можно забыть. Однако девушки, рискнувшие попробовать, не совсем согласны с таким мнением.

«Результат меня не впечатлил. Основа показала все шелушения кожи, выявила все поры и легла маской, которая никак не замаскировала лицо. С ценой полноразмерного тюбика в 2700 рублей, качество почти на нуле», - пожаловалась девушка.

Не в восторге многие россиянки и от тонального крема Nyx Stay Matte But Not Flatt. По словам покупательниц, жидкая основа быстро застывает. При этом розовый тон переходит в желтизну, а смыть его очень тяжело. Поэтому тон ложится неровно, подчеркивая всевозможные дефекты и усиливает шелушение. Цена такому «удовольствию» составляет 175 рублей.

Провоцирует появление прыщей тональная основа от российской фирмы Art Visage, стоимостью всего 75 рублей. Одна клиентка отметила, что проблемы возникали после использования данного крема.

Однако, все же на российском рынке косметических тонирующих средств нашлись и те, которые оправдывают ожидания покупателей. Например, тональный крем Lancome Teint Idole Ultra Wear. В среднем цена колеблется в пределах 3-3,5 тысячи рублей, в зависимости от региона. Однако никаких нареканий в его сторону нет.

Высокое качество и реальный результат был отмечен у набора косметики по уходу за проблемной кожей Clinique Anti-Blemish Solutions. В комплект входит и тональный крем Liquid Makeup, цена которого 1000 рублей.

Все косметологи рекомендуют приобретать пробники, прежде чем покупать тональный крем. Так есть вероятность уберечь себя от тотальной ошибки приобрести серьезные проблемы с кожей лица. Купив «на пробу», можно будет понять, подходит средство типу кожи или нет. Тогда и выбросить не жалко.