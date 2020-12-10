Что подарить девушке на Новый год: Классические подарки

10-12-2020, 19:25

Выбор подарка девушке на Новый год – ответственное мероприятие. Нужно учитывать ее предпочтения, увлечения, интересы. Только в этом случае можно подобрать интересный презент, который она оценит по достоинству, а что именно подарить девушке на Новый год, расскажем ниже.

Классические подарки

Можно порадовать девушку классическим подарком. Традиционно представительницам прекрасного пола на Новый год преподносят:

Парфюм. Такой презент можно делать, если точно знать, какие ароматы предпочитает девушка. Только в этом случае она оценит сюрприз по достоинству.

Ювелирное украшение. Этот подарок порадует любую девушку. Главное – при его выборе учитывать предпочтения получательницы.

Мягкую игрушку. Многие представительницы прекрасного пола любят такие подарки. Если не хочется дарить банально мягкую игрушку, можно приобрести букет из них.

Цветы. Чтобы они радовали владелицу не несколько дней, а более долгий срок, можно подарить не простой букет, а цветы в горшочке. Еще один вариант – роза в колбе. Это вечный цветок, который всегда будет радовать владелицу.

Аксессуары для гаджетов, компьютеров. Можно подарить девушке оригинальный чехол для смартфона, перчатки для сенсорного телефона, монопод, флешку и другие полезные аксессуары.

Шоколад. Многие представительницы прекрасного пола любят сладкое. Однако не следует дарить девушке простую коробку конфет. Лучше всего приобрести шоколад ручной работы, чтобы сделать ей приятный сюрприз.

Романтические презенты

Любой девушке приятно получить на Новый год романтический подарок. Представительницам прекрасного пола можно преподнести:

Видеоролик на флешке. Его делают из совместных фотографий, а фоном ставят романтическую музыку.

Фотоколлаж. Его также составляют из совместных фотографий. Можно к каждой добавить романтические надписи или внизу сделать признание в любви.

Серенада под окном. Для этого можно пригласить музыкантов или просто включить фоном музыку, записанную на телефон.

Шоколадка в виде сердечка. К ней можно приложить открытку с признанием в любви.

Практичные презенты

Чтобы подарок на Новый год был не только приятным, но и полезным, можно представительнице прекрасного пола преподнести:

Часы. Можно подарить как дорогой дизайнерский аксессуар, так и романтический презент в виде сердечка.

Сумочка. От нее не откажется ни одна девушка. Главное – подобрать изделие, подходящее под ее стиль.

Кейс для хранения косметики, аксессуаров. Многоярусная шкатулка позволит в одном месте держать средства бьюти-индустрии.

Подарки для красоты

Зная, какую косметику предпочитает девушка, можно подарить ей на Новый год всю линейку средств. Однако можно преподнести представительнице прекрасного пола и другие презенты, которые ей помогут всегда выглядеть хорошо:

Приспособления для моделирования прически. В их число входит утюжок, фен и т. д.

Поход в спа-салон. От такого сюрприза не откажется ни одна девушка.

Абонемент в фитнес-клуб, бассейн. Если представительница прекрасного пола следит за фигурой, она оценит такой подарок.

Вот такие необычные подарки девушке можно подарить на Новый год.