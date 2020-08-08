На «Эхо Москвы» прокомментировали ситуацию вокруг «Трех китов»

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Депутат Госдумы РФ Валерий Рашкин прокомментировал последние события, связанные с «мебельной империей» — «Тремя китами».

В своей авторской колонке на сайте радиостанции «Эхо Москвы» он напомнил, что на заседании Арбитражного суда Московской области 15 июля 2020 года этот бизнес был возвращен его законному владельцу и создателю Сергею Зуеву. При этом оппоненты предпринимателя пытаются не допустить исполнения закона, — отметил депутат. Валерий Рашкин рассказал, что в течение последних лет «Три кита» были хорошим источником дохода для людей, которые фактически отобрали у Сергея Зуева его бизнес. Оппоненты Зуева пытаются использовать все доступные им средства для сохранения собственности, которую уже привыкли считать своей, — заявил депутат.

По словам Валерия Рашкина, одними из таких средств стали информационные атаки, фейки и заказные публикации в различных информресурсах. Их целью является убеждение общественности в том, что якобы ведется рейдерский захват «Трех китов». Вот только речь в этом отношении следует вести об оппонентах Зуева, которые фигурируют также в заявлениях о захвате других предприятий и объектов в Москве и области — в частности, активов «Мострансагентства», — рассказал Валерий Рашкин. Как считает Валерий Рашкин, «Три кита» под руководством Мордковича планировалось продать некой заинтересованной стороне по примеру ОАО «Автокомбинат №16» (крупное подразделение «Мострансагентства»). Это предприятие приобрели всего за 995074 рубля, а затем продал за 1 260 000 000 рублей московскому застройщику «Нагатинский квартал».

Неслучайно, в начале текущего года была проведена полная оценка «Трех китов», и торговый комплекс готовился к продаже. Однако в ситуацию вмешалась коронавирусная пандемия, повлекшая за собой введение карантинных ограничений в Российской Федерации.