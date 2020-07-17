Косметолог Вебер собрала уход на лето для лица 30+

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Сезонный уход для кожи отличается от обычного максимальным увлажнением.

Фото: YouTube

Бьюти-блогер и косметолог Ксения Вебер подробно рассказала о продуктах, призванных спасать кожу лица в лето. Все позиции девушка проверила на собственном опыте, и опыте своих клиентов. В рекомендуемых продуктах состав экологичный, самое главное — правильно использовать.

Домашний уход летом состоит из глубокого увлажнения, подходящих масок для лица и легких пилингов. Кожа требует больше внимания в летний период времени, так как солнце создаёт на лице сухость. Недостатки на лице женщины можно предотвратить, спокойно наслаждаясь любимым временем года.

Фото: Титова Марина

Allies of Skin Molecular Silk Amino Hydrating Cleanser — это средство для очищения, которым можно также удалять макияж. Очиститель похож на пенку, в составе много увлажняющих компонентов. Для лица 30+ идеальный вариант, не оставляет стянутости, придавая упругость, мягкость и увлажнение. Единственный недостаток у продукта - цена (3 000 рублей), так как тюбика хватает всего на месяц.

Следующим в списке идёт PrescriptSkin, пилинг с гликолевой кислотой 5%. На лето отличный вариант. Благодаря пантенолу в составе кожа будет быстрее восстанавливаться. Нет шелушений после использования. Наносить можно при условии использования SPF 50+, а также избегать постоянного нахождения на солнце, так как продукт кислотный.

Отрадой и счастьем каждой женщины станет Mad Hippie Skin Care Products, 2-минутная шлифующая маска для лица. Это не пудра, консистенция смахивает на овсяную кашу. Порошок можно смешивать с очищающей косметикой, а также с тонером. Можно делать двухминутный массаж, и потом смывать, как обычную умывалку. Лицо становится бархатистым и ровного цвета. Использовать можно хоть каждый день.

В собранный Вебер список для домашнего ухода вошла сыворотка LuxeSerum. Косметический продукт успокаивает кожу, снимает воспаления. Можно использовать как базу под макияж, убирает сухость.

Это основные позиции, которые помогут зрелой коже переживать жару спокойно. Ведь, если не соблюдать правила обращения со своей кожей, к осени можно заработать кучу недостатков. Аппаратная косметология стоит в разы дороже домашнего ухода.