В Кемеровской области открыт пляжный сезон

Сегодня, 17:00

Губернатор частично снял ограничения, которые были установлены в результате эпидемии коронавируса.

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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев своим решением дал старт пляжному сезону в регионе. Частичное послабление ограничений стало возможным после стабилизации ситуации с заболеваемостью на COVID-19.

Распоряжение Цивилева позволяет в летние дни отдохнуть на пляже, но только с соблюдением всех противоэпидемиологических мер. На всех пляжах региона должна быть обеспечена дистанция между шезлонгами не менее 1.5 метров, на входе проводится замер температуры, а антисептики доступны для каждого отдыхающего. Сотрудники пляжа каждые 2 часа обязаны проводить дезинфекцию всех контактных поверхностей в местах общего пользования (туалеты, душевые кабинки, раздевалки и т.д.). Два раза в сутки будет проводиться обеззараживание пляжного оборудования.

Губернатор разрешил проведение спортивных соревнований с количеством зрителей – 25% от установленного на арене числа. Пока такие мероприятия возможно организовать только на открытых площадках. Сергей Цивилев рекомендовал работодателям перевести на дистанционную работу всех сотрудников, возраст которых превышает 65 лет.

Такое послабление карантинных мер стало возможно после снижения количества заболевших коронавирусом. На 2 июля в Кемеровской области за сутки выявили всего 62 случая заболевания на COVID-19.