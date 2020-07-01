Вчера, 12:48

Ученые доказали, что растение может заменить пшеницу, а также использоваться в пивоварении, фермерам не нужно пересеивать его каждый год.

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Традиционно пырей использовался в качестве корма для животных. Учёные Общества агрономов США вырастили экологически чистый сорняк, которая станет суперпродуктом.

Результаты работы оценил профессор Джеймс Андерсон из Университета Миннесоты. Эксперт отметил, эксперимент позволил вырастить из сорняка «промежуточную пшеницу», которая годится для питания людей и является экологически чистой. Новый сорт получил название MN-Clearwater. Учёные скрестили семь родительских сортов высокой урожайности. В итоге, селекционеры создали новый пищевой продукт с хорошими качествами для фермеров и окружающей среды.

Растительная основа нового сорта пырея имеет высокие питательные качества и годится в пищу для людей. Учёные отметили, пырей имеет хорошее сочетание с продуктами, в основе которых лежит пшеница. Сорт отличается высокими хлебопекарными свойствами. Со временем, он может заменить традиционные сорта хлеба. Помимо того, растение обладает хорошим брожением, его можно использовать в пивоварении, что удешевит производство пенного напитка на естественной основе.

Человечество продолжает решать проблему голода на планете — сорняк-пырей станет экологическим суперпродуктом.