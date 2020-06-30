За занятия детей спортом предложили ввести налоговые льготы

Вчера, 18:45

До 50 тысяч рублей в год по расходам родителей на спортивную подготовку сохранит законопроект, разработанный Министерством спорта России.

Для россиян предложили ввести налоговые льготы за занятия детей спортом. Фото: pixabay.com

Документ уже отправлен на изучение и согласование представителям общероссийских спортивных федераций, федеральных органов исполнительной власти и профессиональных спортивных лиг. Целью введения таких льгот для родителей юных спортсменов назвали создание комфортных экономических условий и привлечение большего количества детей в секции.

«Проект закона направлен на поддержку родителей (законных представителей), которые оплачивают занятия своих детей (подопечных) в возрасте до 18 лет в организациях, осуществляющих спортивную подготовку. Законопроект предусматривает возможность родителям получить социальный налоговый вычет по расходам на спортивную подготовку своих детей. Сумма социального налогового вычета составит до 50 тысяч рублей в год», — отметили в пресс-службе Министерства спорта.

Основой предложенного проекта налоговых льгот стали данные, сколько детей в возрасте от 5 до 18 лет занимались спортивной подготовкой в 2019 году. Согласно обнародованным данным, количество таких детей в прошлом году составило 1 857 522 человека. Из них 64 063 ребенка занимались по специальным платным договорам.

Летом 2018 года Владимир Путин поставил перед членами правительства задачу рассмотреть возможности введения льгот на занятия спортом для всех Россиян. В ноябре 2019 года рассматривался проект, предусматривающий льготы по налогам россиянам, посещающим спортивные клубы. Вступление в силу данного проекта ожидали уже летом 2020 года. Он предполагал льготы в размере до 120 тысяч в год (13% от суммы, которую тратят россияне на фитнес клубы). Оба законопроекта предполагают внесение изменений в Налоговый кодекс России.