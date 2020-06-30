За занятия детей спортом предложили ввести налоговые льготы

До 50 тысяч рублей в год по расходам родителей на спортивную подготовку сохранит законопроект, разработанный Министерством спорта России.
Документ уже отправлен на изучение и согласование представителям общероссийских спортивных федераций, федеральных органов исполнительной власти и профессиональных спортивных лиг. Целью введения таких льгот для родителей юных спортсменов назвали создание комфортных экономических условий и привлечение большего количества детей в секции.
Основой предложенного проекта налоговых льгот стали данные, сколько детей в возрасте от 5 до 18 лет занимались спортивной подготовкой в 2019 году. Согласно обнародованным данным, количество таких детей в прошлом году составило 1 857 522 человека. Из них 64 063 ребенка занимались по специальным платным договорам.
Летом 2018 года Владимир Путин поставил перед членами правительства задачу рассмотреть возможности введения льгот на занятия спортом для всех Россиян. В ноябре 2019 года рассматривался проект, предусматривающий льготы по налогам россиянам, посещающим спортивные клубы. Вступление в силу данного проекта ожидали уже летом 2020 года. Он предполагал льготы в размере до 120 тысяч в год (13% от суммы, которую тратят россияне на фитнес клубы). Оба законопроекта предполагают внесение изменений в Налоговый кодекс России.