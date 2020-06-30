В Тверской области с 1 июля начнутся выплаты на детей 16-18 лет

Вчера, 15:29

О порядке начисления 3 тыс. и 5 тыс. рублей рассказал губернатор Игорь Руденя.

Выплаты на детей 16-18 лет начнутся с 1 июля. Фото: pixabay.com

3 тысячи рублей на каждого ребенка вправе получить жители Тверской области, которые воспитывают не более двух детей, возрастом 16-17 лет и 18-летнего члена семьи. 5 тысяч рублей на каждого ребенка и 18-летнего имеют право получить многодетные семьи.

Согласно распоряжению главы региона, единовременную выплату может оформить и получить один из родителей или законный представитель ребенка (опекун). 18-летние жители Тверской области могут получить выплату лично, если остались без попечения взрослых. Условиями для оформления данной выплаты назвали: наличие российского гражданства, а также проживание на территории области не менее пяти лет.

Единовременные выплаты на 16-18 летних членов семей коснуться родившихся со 02.07.2002 — 10.05.2004. Для оформления необходимо заполнить соответствующее заявление, предоставить копии паспорта оформителя выплат, а также документа, удостоверяющего личность ребенка. Оформлением занимаются все филиалы МФЦ (Многофункциональных центров), а также в Центре социальной поддержки населения по месту жительства.

По словам Игоря Руденя, решение о единовременной выплате с 1 июля принято с целью поддержки семей в сложившихся условиях пандемии.

«Сегодня поддержка семей с детьми является нашим приоритетом. Мы рассчитываем, что все меры поддержки, принятые президентом России, правительством страны, руководством Тверской области, скажутся позитивно на демографии нашего региона», — отметил губернатор.

Ответ по заявлению поступает спустя неделю. После чего в течение пяти дней средства поступают на указанный заявителем счет.