Coca-Cola на месяц прекратила рекламу в соцсетях из-за расизма

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Производитель безалкогольных напитков присоединился к движению, которое набрало популярность в США после гибели темнокожего Джорджа Флойда.

фото: pixabay

Coca-Cola поддержала призывы правозащитников к бойкоту Facebook, которая не модерирует контент с моментами расизма и насилия. Руководство компании пошло дальше и прекратило на месяц размещать рекламу и в других соцсетях.

Главный исполнительный директор Coca-Cola Company Джеймс Куинси заявил, компания приостановила размещение платной рекламы по всему миру на всех платформах соцсетей, как минимум, на 30 дней. Куинси проинформировал, за этот срок руководство компании пересмотрит политику рекламы и примет решение об изменениях, которые следует внести. Помимо того, Coca-Cola ожидает, партнёры по соцсетям покажут большую подотчётность и прозрачность.

Первой компанией, которая бойкотировала Facebook, стала Stop Hate for Profit. Затем к ней присоединились десятки корпораций. В их числе самый крупный телекоммуникационный оператор США Verizon Communicftion Inc. Эксперты полагают, для Facebook рекламный бойкот — серьёзный удар. На рекламе соцсеть зарабатывает 70 млрд долларов в год. Марк Цукенберг отреагировал и пообещал поменять политику соцсети по контенту с элементами расизма.

В США расовая тематика набрала особый размах после гибели темнокожего Флойда от рук полицейского при задержании.