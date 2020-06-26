Судьи признали Серебренникова виновным в хищении 129 млн рублей

Вчера, 13:13

26 июня Мещанский районный суд Москвы огласил обвинительный приговор режиссеру «Седьмой студии».

фото: wikimedia

Судья Мещанского суда Олеся Менделеева вынесла вердикт о мошенничестве трёх фигурантов дела, суд признал Серебренникова, Малобродского и Итина виновными в хищении 129 млн руб.

Менделеева проинформировала, что преступную группу отличали устойчивость, организованность, распределение ролей и стабильность состава. Четвёртую фигурантку дела Софью Апфельбаум, которая ранее работала в Минкультуры, судьи в приговоре не упоминали.

Фемида рассматривает дело с осени 2018, в него вошло 258 томов. Обвинение построено на показаниях Нины Масляевой, которая работала в «Седьмой студии» — женщина признала вину. А также на экспертизе, которую провёл негосударственный центр КРЭКС. Первая экспертиза подтвердила факт хищения. Вторая экспертиза (проводил не КРЭКС) дала неожиданный результат. Согласно ей, стоимость реализации проекта 300 млн руб, бюджетные субсидии — 210 млн руб. То есть, экономия, а не воровство. Прокурор Резниченко решил провести третью экспертизу, поскольку во второй участвовали заинтересованные лица. Выводы экспертов — стоимость реализации проекта «Платформа» на 129 млн рублей меньше средств, которые выделены на него. Прокурор требует для Кирилла Серебренникова наказания в виде 6 лет колонии общего режима и штрафа в 800 тыс рублей. Судья Олеся Менделеева еще не дочитала приговор, но во вводной части заявила о виновности режиссера.

Защита не согласилась с выводами, обвиняемые не признали вину.