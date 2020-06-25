Московский зоопарк сообщил о рождении детёныша капуцина плаксы

Вчера, 12:44

Этот вид приматов получил название, поскольку издаёт крики, похожие на детский плач.

фото: kot-pes

Московский зоопарк в лице пресс-службы сообщил о появлении на свет детёныша капуцина плаксы. Согласно опубликованной информации, малыш родился в феврале.

Зоопарк отметил, маленький капуцин успел подрасти, как правило, передвигается на маме и питается её грудным молоком. Пол плаксы пока не установили, потому что самка Нори почти не отпускает его от себя и никого не подпускает к детёнышу. Поэтому служащие Московского зоопарка пока не дают имя новому обитателю. Сделают это, когда малыш начнёт самостоятельно осваивать вольер и можно будет определить — самец или самочка.

Детёныш ведёт себя активно. Нори позволяет ему отлучаться под бдительным надзором к братьям и сёстрам и залезать к ним на спину. Капуцины плаксы ухаживают за младшими родственниками. В семействе капуцинов плакс в Московском зоопарке девять особей. Две самки, один самец и шесть их детей. Нори — младшая из самочек, её отличает робость. Старшей Смолли больше 20 лет, она диктует правила семейству. Дети Смолли выше по обезьяньей иерархии. Их привилегия — первыми подходить к угощениям. Больше всего плаксы любят лакомиться саранчой, орехами и перепелиными яйцами. С аппетитом едят курятину, фрукты и овощи. Отцом малыша, является самец Матрос. Он появился на свет в Московском зоопарке в 2005 году.

Капуцины плаксы — исчезающий в дикой природе вид и включен в Красную книгу. У обезьян высокое интеллектуальное развитие. Поэтому появление на свет каждой новой особи — событие в жизни зоопарка.