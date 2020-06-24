Отсидевший Кокорин рассказал, как Ефремова встретит тюрьма

24-06-2020, 19:03

Футболист отбыл наказание и считает, артисту на зоне не стоит ожидать поблажек.

фото: wikimedia

Алексей Кокорин отсидел срок за менее тяжкое преступление, за драку. Спортсмен поведал, как Михаила Ефремова встретит тюрьма и развеял слухи, что звёздный статус влияет на особые условия содержания.

Кокорина возмутили предположения, что актёр за звездный статус получит вип-условия и персональный бассейн. Сборник российской футбольной дружины утверждает, ничего этого не будет. Футболист отметил свои удобства при отсидке. В СИЗО Алексей был в камере один. В колонии в бараке было семь человек. Телевизор, правда, присутствовал, как единственное исключение.

Кокорин уверен, администрация не станет устанавливать для знаменитости «особый режим». В противном случае колония взбунтуется. Футболист продолжил, зеки нормально относятся к звёздам и не «наезжают» на них, однако, до тех пор, пока те соблюдают негласные тюремные правила.

Алексей пожелал Ефремову при попадании на зону набраться терпения и достойно пройти путь. К человеку без звёздных претензий зеки относятся нормально. С ним заводили знакомства, потому что любят футбол и получили возможность общения с членом сборной России.

Однако, никто не освобождал от работы. Для досрочного выхода из тюрьмы, заключённый должен придерживаться установленных правил и работать. Сам он после отсидки стал другим человеком.

Поговорка гласит, не нужно зарекаться от сумы и тюрьмы. Кокорин подтвердил, с тюремным сроком можно справиться и сохранить достоинство.