Роскачество нашло в филе бройлеров хлор и антибиотики

Вчера, 15:44

Эксперты проверили продукцию 2 белорусских предприятия и 13-ти из РФ.

фото: pixabay

Роскачество проверило тушки цыплят 15-ти торговых марок с диапазоном цен от 225 и до 350 рублей стоимости упаковки. Ведомство обнаружило в филе бройлеров хлор и антибиотики.

Целью анализа экспертов Роскачества была проверка куриного мяса на пищевую ценность, биологическую безопасность и антибиотики.

В целом, результаты — положительны. Ни в одном из образцов Роскачество не нашло нитритов, ГМО, кишечную палочку и сальмонелл. Однако, замечания у ведомства присутствуют.

В филе бройлеров 9 марок эксперты выявили хлороформ, побочный продукт обработки хлоркой. Роскачество заинтересовалось вопросом и провело углублённое исследование. Внутри филе бройлеров содержится мало хлора, в поверхностных — больше. Следовательно, хлороформ попал в тушки после забоя при охлаждении тушек водой с хлоросодержащими ингредиентами. Эксперты Роскачества предполагают, что вина не на предприятиях производителях, а на поставщиках воды, которая недостаточно очищена.

Роскачество обращает внимание, шесть торговых марок не содержат хлора в филе цыплят-бройлеров. Это относится к «Благояру», «Alfoor», «Рококо», «Приосколью», «Моссельпрому» и «Ярославскому бройлеру». Контролирующее ведомство обнаружило антибиотики в 10 марках. Эксперты отметили, «Троекурово» и «Вкусвилл» разместили на упаковках сообщение «без антибиотиков», которое не правдиво и вводит в обман покупателя. Положительным моментом стало то, что жиры, белки, энергетическая ценность и заявленная пищевая ценность совпали с надписью на этикетке у всех 15-ти предприятий.

Таким образом, производители куриного мяса РФ и Белоруссии, в целом, заботятся о качестве продукции, а её качество соответствует заявленному.