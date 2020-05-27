Жителей Ленобласти начнут штрафовать за шум днём

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Депутаты местного Законодательного собрания обязали граждан сохранять тишину не только ночью, но и в обеденное время с 13 до 15 часов.

В Ленобласти власти начали активную борьбу с за покой граждан. Жителей региона, кто решит учинить шум днём, в обозначенный период времени, начнут штрафовать на суммы до 1000 рублей.

Соответствующее решение утвердили депутаты Законодательного собрания Ленобласти, приняв изменения в областной закон «Об админправонарушениях». Нормативный акт, в частности, предусматривает наказание за шум не только с 23:00 вечера до 7:00 утра в будни и с 22:00 до 10:00 в выходные дни, как было ранее, но и за нарушение покоя граждан днем в период с 13:00 до 15:00 часов. За шум нарушителям из числа физических лиц придётся заплатить штраф в размере от 500 до 1000 рублей. Должностные лица рискуют быть оштрафованными на сумму от 2 до 5 тысяч рублей, юридические лица — от 10 до 15 тысяч.

В пояснительной записке к закону сказано, что изменения в закон назрели после резкого роста жалоб жителей Ленобласти на шум от ремонтных работ соседей в период карантина.

В феврале в Совете Федерации предложили принять федеральный закон о запрете шума в днём. Сенаторы предлагали наказывать нарушителей покоя штрафом от 500 до 3000 рублей за несоблюдение режима тишины с 13 до 15 часов дня, а также с 19 часов вечера и до 9 часов утра. Тогда в экспертном сообществе скептически отнеслись к такой инициативе. Глава Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин указал на несовершенность законопроекта ввиду отсутствия контроля за его исполнением.