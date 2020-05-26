Друг Little Big оценил реальные масштабы инфляции в России

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Блогер Руслан Усачев сравнил чек за 2007 год с сегодняшними реалиями.

Известный российский блогер Руслан Усачев, друг несбывшихся участников «Евровидения» Little Big, решил провести забавный социальный эксперимент. Он нашел чек за 2007 год и решил узнать, правду ли говорят об инфляции в России. По данным Усачева данные занижают, как минимум, на сто пунктов и сумма продуктовых чеков за 13 лет возросла на 257%. В комментариях Усачева поклонники тут же стали отмечать правоту блогера и попросили развить тему не только на продукты, но и на ЖКХ, медицину и прочие отрасли.

В своем видео Усачев заявил, что в 2007 году перед 18-летием решил закатить вечеринку и сделал грандиозную покупку и, волей случая, сохранил чек с того похода в магазин. Это и позволило ему провести собственное расследование спустя 13 лет. Несмотря на то, что официальная статистика говорит, что уровень инфляции за это время составил 160%, на деле статистика оказалась почти на сто пунктов выше – 257%. Стоимость покупок блогера по чеку выросла с 3 045 рублей до 12 459,07 рубля.

Блогер попросил публику включаться в его исследование и помочь ему установить максимально точные цифры. В комментариях уже разгорелась полемика на этот счет. Фанаты уверены, что «стоимость жизни» сильно изменилась не только в отношении продуктов, но и в других сферах, потому блогеру следует детально изучить и их.



