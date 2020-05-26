Минкомсвязь проведет в Москве социальный эксперимент по «отказу» от паспортов

Сегодня, 14:12

Вместо них планируют использовать мобильное приложение.

Представители Минкомсвязи заявляют, что в скором времени планируют провести социальный эксперимент со своеобразным «отказом» от паспортов в пользу мобильного приложения. Касается эксперимент пока что только жителей Москвы. В ведомстве отмечают, что намерены в скором времени представить приложение «Мобильный идентификатор». Москвичи смогут использовать его вместо паспорт с 1 июля этого года и вплоть до конца следующего. Жители столицы смогут получать услуги муниципального, государственного и других типов.

Соответствующий проект постановления кабинет министров уже подготовил и опубликовал на портале правовых актов. Пока что в министерстве не отмечают, какие именно услуги станут доступны с помощью данного приложения. Проект на обсуждении, на которое выделяется две недели.

Власти страны ранее уже заявляли о планах по переводу россиян на электронные паспорта уже к 2022 году, видимо, данная инициатива и является частью воплощения этого проекта, а первым шагом стало тестирование на Москве. Изменить документ смогут только служащие МВД или же орган, который запишет базовую информацию. Дизайн документа до конца так и не разработан.