Судье закон не писан или как представитель «Фемиды» набросилась на прокурора из-за денег Пушкарева

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Агрессивную женщину оттаскивали от «законника» сотрудники охраны.

Скандальное дело бывшего мэра Владивостока из-за миллиардных сумм, похоже, привело к участию даже представителей закона, причем непосредственно одного из судей.

6 марта в зал Советского суда Владивостока ворвалась, бывший председатель и действующий судья Рона Сопчук, которая к тому же является женой депутата Государственной думы РФ Приморского края Сергея Сопчука.

Мало того, что Сопчук не имеет никакого отношения к миллиардному иску генеральной прокуратуры к Пушкареву, так и представитель фемиды еще и набросилась на прокурора.

Более того, сама судья была явно не на работе, о чем свидетельствует букет в ее руках, судя по фотографиям из сети.

В связи с чем, агрессивно настроенную женщину пришлось практически оттаскивать от «законника» сотрудникам охраны, обеспечивающим его безопасность.

Примечательно, что интерес судьи к данному делу может вести к ее мужу Сергею Сопчуку, который в свое время направлял обращение граждан в генеральную прокуратуру по поводу заморозки счетов «Востокцемент», принадлежащего семье Пушкаревых.

Не исключено, что судья попросту решила, что ей закон не писан, и она сможет повлиять на решение своего коллеги, либо с помощью давление на прокурора.

После такого скандального поведения, пусть судья и имеет статус неприкосновенности, но очевидно, что прокуратура будет добиваться проведения проверки и оценки поведения носителя чёрной мантии.

В связи с чем, результаты могут привести к соответствующим последствиям в виде просьбы уйти на пенсию, а возможно, что после такого прокуратура и вовсе заинтересуется работой ее мужа Сергея Сопчука.