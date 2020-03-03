Скачать Майнкрафт 1.16 и 1.17 на ПК

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Скачайте полную версию Майнкрафт 1.16 и 1.17 на компьютер: Пиглины, Хоглины, Горные Козлы, новые Адские Биомы и многое другое в новых версиях игры.

Майнкрафт 1.16 и 1.17: Что нас ждет в новых версиях?

На последнем Майнконе в сентябре 2019 года разработчики рассказали нам о будущих обновлениях игры. Благодаря этой информации мы уже можем предположить, что будет в двух ближайших версиях.

По версии Minecraft Java Edition 1.16 есть огромное количество информации - у версии уже есть официальное название "Nether Update" и практически полностью известный список изменений. В ней нас ждут как минимум:

3 новых биома; 2 новых моба; много новых механик.

Данная версия уже совсем скоро выйдет в релиз и все смогут на ней поиграть. Но по версии Майнкрафт 1.17 на данный момент очень мало информации. Мы знаем, что в ней будет обновлен горный биом, а также появится новый моб - горный козел. Это почти вся информация, известная нам о новой версии.

Новые биомы в Minecraft Java 1.16

Красный лес адского нароста

Данный биом будет часто встречаться в Нижнем Мире Майнкрафт 1.16. В нем есть большое количество деревьев, состоящих из новых адских блоков красного цвета.

С деревьев течет лава, а в воздухе можно заметить большое количество новых красных частиц.

Синий лес адского нароста

Является полной противоположностью предыдущему биому.

Здесь все состоит из синих блоков, в деревьях спрятана магма. Также, от большинства деревьев идет непонятная голубая подсветка.

Долина душ

Этот мрачный биом практически полностью состоит из песка душ и нового блока - камня душ. В этом биоме встречается новый, синий огонь.

Повсюду можно увидеть голубой туман. Иногда встречаются скелеты умерших существ, состоящие из костных блоков.

Новые мобы

Обновление Minecraft Java 1.16 на компьютер также принесет как минимум двух новых мобов. Этими мобами станут Пиглины и Хоглины.

Пиглины

Пиглины - это существа, в чем-то схожие со свиньями. Они по умолчанию будут агрессивны по отношению к игроку, но если вы наденете золотую броню, то они будут вас игнорировать.

Но если вы попытаетесь украсть золото из сундуков поблизости к пиглинам, то они будут атаковать вас даже если вы будете в золотой броне.

Также пиглины агрессивно настроены к скелетам-иссушителям и взрослым хоглинам. И тех и тех они будут атаковать, а так как они спавнятся большими группами, то представляют серьезную угрозу. Также, скорее всего, у пиглинов появится своя генерируемая структура в аду, в которой они и будут прятать свое золото.

Еще одной интересной механикой этих мобов будет торговля с ними. Но она будет значительно отличаться от торговли с жителями. Скорее всего, вы будете бросать пиглину золото, после чего он будет бросать вам какой-либо предмет.

Хоглины

Вторыми представителями обновленного ада станут Хоглины - существа, похожие на кабанов и агрессивно настроенные по отношению к игроку. Они наносят большой урон в ближнем бою, поэтому их стоит опасаться. Есть как взрослые хоглины, так и хоглины-дети. На взрослых хоглинов нападают пиглины.

По заявлениям разработчиков из Mojang, хоглинов в Майнкрафт 1.16 можно будет размножать. На данный момент не ясно, как можно будет размножать тех, кто пытается вас убить. Но вероятно ближе к релизу это прояснится.

Блок мишени

Важным нововведением, не имеющим отношения к аду является блок мишени. При попадании в такой блок будет активироваться сигнал красного камня.

При этом, чем ближе к центру вы попали - тем сильнее будет красный сигнал. На этом заканчиваются обновления версии Minecraft 1.16 Java Edition. Данная версия выйдет в ближайшее время.

Кори Шевяк, в своем твиттере, намекнул на скорый выход, написав "Magma Cubes".

Обновление горного биома в Minecraft Java 1.17

По заявлениям разработчиков, будет обновлен горный биом. Они планируют сделать его более высоким и более красивым. Большего количества информации пока-что нет. Также, будет добавлен новый моб - горный козел.

Мы лишь можем предполагать его внешний вид и способности, исходя из модификаций. Больше всего информации мы имеем по поводу обновления физики снега. Разработчики выразились, что хотят сделать его "более снежным".

Такой снег будет появляться на вершинах новых гор. Игрок сможет проваливаться в этот снег, словно в паутину.

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Ссылка: https://download-minecraft-for-android.ru/minecraft-pc/1-17.html