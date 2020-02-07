Эксперт рассказал, как сэкономить и сделать маску своими руками

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Пока Путин обещает наказать аптеки, которые наживаются на коронавирусе 2019-nCoV и завышают цены на медицинские маски, стоит подготовиться и сделать маску самостоятельно.

Вспоминаем ОБЖ и готовим для маски вату и марлю. Отрезаем 25 см марли. Такие размера она должна иметь не только в длину, но и в ширину. Слой ваты примерно 2,5 см раскладываем на одной половинке марли, сверху накрываем второй половиной и сшиваем все концы. Из марли также нужно сделать удобные повязки, которые помогут зафиксировать маску.

Ранее врачи заявляли, что медицинские маски не помогают защититься от коронавируса 2019-nCoV из Китая. Самый главный барьер для него - сильный иммунитет. А чтобы реально защититься от коронавируса, следует реже посещать людные места без необходимости и укреплять иммунную систему уже известными способами.

Также ранее сообщалось, что чеснок поможет укрепить иммунитет и не заболеть коронавирусом, даже если носитель будет находиться рядом. Но купить и сделать маску самостоятельно стоит как минимум для собственного спокойствия, ведь даже такая мелочь поможет чувствовать себя морально более безопасно.