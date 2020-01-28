Названы ингредиенты, которые сделают любое блюдо азиатским

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Как накормить китайца Оливье, чтобы он Родину вспомнил.

Азиатская кухня уж очень разнообразная. Не стоит думать, что все азиаты питаются роллами на завтрак, обед и ужин. Хоть секреты приготовления блюд передаются через поколения, сегодня у каждого есть возможность купить парочку ингредиентов, чтобы на кухне воцарилась настоящая азиатская атмосфера.

Ни одно блюдо в Азии не обходится без соевого соуса. Как таковым вкусом он не наделен, но отлично выступает в качестве заменителя соли. Однако, соус, который стоит на полках обычных супермаркетов, сильно разбавлен. Поэтому стоит поискать густой концентрат или добавлять соуса в разы больше.

Не обойтись и без рыбного соуса. Это соленый густой соус коричневого оттенка, который делают из мелкой рыбешки (например, анчоуса). Он используется как самостоятельный соус или в качестве ингредиента для сложных составных блюд. Неподготовленного человека может отпугнуть его резкий запах, но, добавляя его в умеренных количествах, блюдо приобретает нотки морепродуктов, даже если оно целиком состоит из овощей. Нейти его не сложно на полке, рядом с соевым.

Острый перец, имбирь и чеснок. Все эти ингредиенты всегда используются одновременно. Перец можно использовать всевозможных цветов и размеров, с косточками и без, свежий и сушеный. Имбирь с чесноком также можно взять свежими или в порошке. Важно знать, что вкусовые вещества даных продуктов жирорастворимы, поэтому их обязательно нужно оставить на некоторое время в растительном масле, желательно немного подогрев.

Если соединить 2 ст.л. соевого соуса, чайную рыбного, пару зубчиков чеснока, чайную ложку имбиря и острого перца, то получится классическая заправка, которая подойдет абсолютно для любых блюд. Ее добавляют в салаты, горячие блюда, супы и даже выпечку.

Но следует быть осторожным, так как азиатская еда довольно пикантная, а для кого-то даже очень острая. Сами же азиаты издавна привыкшие употреблять в пищу острое. Даже бытует мнение о том, что острая еда продлевает им жизнь.