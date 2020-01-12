Сытная закуска за 2 минуты – горячий бутерброд. Простые, вкусные и разнообразные рецепты

Сегодня, 18:02

Бутерброд — это не только колбаса и хлеб.

Используя продукты, которые есть в холодильнике каждой хозяйки, можно удивить себя и близких абсолютно новыми вкусами. Произведем бутебродный фурор за несколько движений!

Горячие бутерброды с картошкой

Натираем 3-4 шт. сырого картофеля на тёрке, солим-перчим по вкусу, нарезаем хлеб и сверху раскладываем картофель. Стороной с начинкой выкладываем на сковороду с разогретым подсолнечным маслом и обжариваем до золотистого цвета. Переворачивать для обжарки хлеба не надо. Простой и сытный перекус за пару минут готов.

Горячие бутерброды с грибами

Нарезаем репчатый лук (30 г) ломтиками. Шампиньоны (5-6 шт.) тщательно вымываем и достаточно крупно нарезаем. К обжаренному в растительном масле луку добавляем грибы и жарим вместе до золотистого цвета основного ингредиента. Солим-перчим по вкусу. Добавляем сметану (2 ст. л.) и 1 зубчик чеснока. Тушим пару минут. На хлеб кладем сперва грибную начинку, затем посыпаем рубленной зеленью и сыром. Как альтернатива микроволновке — запечь блюдо в духовке при 180 градусах до готовности (примерно 7 минут). Очень питательная закуска на столе.

«Ленивая пицца» — вариант горячего бутерброда, требующий чуть больше времени, которое возместит всеми любимое сочетание: твердый сыр (250 гр), колбаса вареная (300 гр), помидоры (2 шт.), майонез и кетчуп (по 4 ст. л.), зелень для украшения — и всё это на ароматном батоне с хрустящей корочкой. Минимальный набор продуктов — максимум удовольствия. Батон нарезаем на тонкие, примерно по 1 см, кусочки. Для нарезки мягкого хлеба лучше используйте нож с зубчиками, чтобы кусочки получились ровными и хлеб не крошился. Сыр и колбасу натираем на крупной терке, смешиваем с майонезом и кетчупом до состояния однородной массы. Выкладываем полученную начинку на нарезанный батон, сверху кладем по кусочку помидора. Укладываем бутерброды на смазанный растительным маслом противень и ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут. Подавать «Ленивую пиццу» лучше в горячем виде.

Горячие бутерброды с помидорами и сырным соусом от известного кулинара

Для приготовления понадобится:

• 5 ст. л. сливочного масла;

• ½ маленькой луковицы;

• ½ стакана просеянной муки;

• 1 ½ стакана молока;

• 2 ст. л. тёртого твёрдого сыра + ½ стакана для посыпки;

• соль и молотый черный перец по вкусу;

• 4 ломтика ржаного хлеба;

• 2 небольших помидора.

Выкладываем в сотейник сливочное масло и растапливаем его на среднем огне. Добавляем измельчённый лук и поджариваем его 2 минуты, пока он не размягчится. Всыпаем муку и готовим ещё минуту, периодически помешивая. Вливаем молоко и помешиваем ещё 2 минуты до загустения. Снимаем сотейник с огня. Добавляем тёртый сыр, соль, перец и хорошо перемешиваем соус. Поджариваем хлеб с двух сторон и намазываем его оставшимся сливочным маслом. Выкладываем на каждый ломтик по 2 столовые ложки сырного соуса и по 3 тонких кружочка помидора. Посыпаем бутерброды тёртым сыром и плавим его в микроволновке. Перед подачей можно приправить блюдо молотым перцем. Этот изысканный вкус ни за что не сравнить с обычным бутебродом.

Ещё один рецепт для истинных гурманов — вариация ресторанного «Крок-мадам», которая на самом деле под силу любой хозяйке.

Для горячего бутерброда с ветчиной и сыром понадобится:

• 2 ломтика хрустящего хлеба;

• 2 ломтика ветчины;

• 2 ломтика твёрдого сыра;

• 1 крупное яйцо.

Для соуса бешамель:

• 25 г сливочного масла;

• 1 ст. л.просеянной муки;

• 125 мл молока;

• 1 ч. л. дижонской горчицы;

• щепотка молотого мускатного ореха;

• морская соль по вкусу;

• молотый чёрный перец по вкусу.

Сначала приготовим соус бешамель. В маленькой кастрюле на среднем огне растопим половину сливочного масла. Добавим муку и размешаем до однородной консистенции. Понемногу вливаем молоко, постоянно помешивая. Готовим соус на медленном огне ещё 2–3 минуты до загустения. Затем добавляем к нему горчицу, мускатный орех, соль, перец, перемешиваем и снимаем с огня.

Слегка поджариваем хлеб с двух сторон. Выкладываем на каждый кусочек ломтики ветчины и сыра, поливаем соусом бешамель. Плавим сыр в микроволновке. Тем временем растапливаем на сковороде остатки сливочного масла и поджариваем яйцо. Сверху на бутерброд кладем яичницу и получаем не только ресторанную подачу, но и потрясающий вкус, который точно не уступит блюду от шефа. Приятного аппетита!