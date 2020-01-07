Зима, холода, ребёнку не до сна. Почему не спит малыш?

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Причины плохого сна крохи зимой удивят, потому что они всем известны и их легко исправить.

Многие мамы с наступлением холодов замечают, что сон ребёнка изменился. Малыш дольше стал спать по утрам и меньше днем, стал более беспокойным ночью. И это неудивительно. Ведь даже биоритмы взрослых меняются в зависимости от времени года. Специалисты по сну выделяют несколько причин:

1. В связи с сокращением светового дня ребенок может раньше лечь спать, а встать позже, а так как норму часов ему нужно «выспать» соответственно возрасту, то уменьшится время дневного сна. И в этом нет ничего страшного, нужно просто немного скорректировать режим дня.

2. Так как включается отопление, то меняется микроклимат в квартире: воздух становится более сухим и жарким, а для сна малыша важна комфортная температура (плюс 22-23 °C). Поэтому проветривание комнаты незадолго до сна немаловажная процедура, как и увлажнение воздуха.

3. И самая простая, но не менее значительная причина: ребёнок может просто раскрыться во сне и замерзнуть, и от этого постоянно будет постоянно просыпаться, зовя маму. Решением этой проблемы может быть постой отказ от одеяла и одевание ребёнка по температуре, например, в утеплённые слип или спальный мешок.

К тому же надо надо учитывать, что, возможно, на зимнее время пришелся скачок роста ребёнка и сопутствующее ему увеличение время бодрствования. Надо просто привести режим дня в соответствие с новыми потребностями малыша.