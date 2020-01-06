На столе запечённая птица – повод хозяйке гордиться. Лучшие рецепты к Рождеству: курица, утка и гусь

Сегодня, 20:41

Как добиться сочности фруктами и в чем секрет идеального маринада для хрустящей корочки.

Используя простые хитрости приготовления, в глазах гостей можно стать настоящей кулинарной волшебницей. Эта птица будет не только полезным деликатесом, но и впитает изысканный вкус пряного маринада, что подарит блюду звание «коронного» на праздничном столе.

Предпочтение, зачастую, отдают курице, и это неспроста. Специалистами доказано, что качественная курятина укрепляет иммунитет и способна побороть множество заболеваний. Специфика этого диетического мяса в его сухости. Чтобы курица получилась сочной, перед запеканием нужно нарезать сливочное масло небольшими кусочками и распределить под кожей птицы. Кожа удержит в мясе сок и ароматы, а если регулярно поливать ее тем жиром, который образуется при термообработке, курятина получит нежный сливочный вкус.

Для приготовления курицы, запеченной с апельсинами, понадобится:

• Курица (~1.5 кг) — 1 шт.

• Апельсины — 2 шт.

• Чеснок — 2 зубчика

• Соль — по вкусу

• Смесь молотых перцев — 1 ч. л.

• Соевый соус — 1 ст. л.

• Мед жидкий — 2 ч. л.

• Растительное масло — 1 ст. л.

Для начала солим курицу изнутри и натираем измельченным чесноком. Кружочки апельсинов кладем под кожу и внутрь мяса, после — закрепляем отверстие зубочистками. Смешиваем мед, соевый соус, масло и тщательно смазываем курицу. Чтобы корочка получилась хрустящей, в маринад можно добавить разрыхлитель и крупнозерновую соль или смазать птицу тонким слоем сметаны. Перед запеканием посыпаем специями и готовим в духовке 15 минут при температуре 210°С, дальше — 50 минут при 180°С. Готовое блюдо должно «отдохнуть» 15 минут перед подачей, чтобы не потерять сок при нарезке.

Более калорийной «звездой» рождественского стола может стать утка. Её мясом рекомендуют питаться людям, чья деятельность связана с повышенной умственной активностью и нервным перенапряжением. Большинством полезных и питательных свойств обладает свежая тушка, которую можно определить по блестящей желтой кожице.

Для приготовления утки, запеченной с яблоками, понадобится:

• Утка (~1,5 кг) — 1 шт.

• Яблоки — 2 шт.

• Соль,перец — по вкусу

• Лимоны — 1 шт.

• Соевый соус — 3 ст. л.

• Корень имбиря — 2 см

• Бальзамический уксус — 1 ч. л.

• Мед жидкий — 1 ст. л.

• Растительное масло — 1 ст. л.

Для образования аппетитной корочки, обдаем утку кипятком. Натираем утку солью и перцем изнутри и снаружи. Смешиваем лимонный сок, соевый соус, мед, тертый имбирь, масло и уксус, затем смазываем утку и оставляет мариноваться на ночь. Далее фаршируем утку яблочными дольками, закрепляем отверстие и запекаем в рукаве 1.5 часа при 180-200°С.

Посоревноваться полезными свойствами со своими предшественницами может гусь, который ко всему прочему оказывает положительный эффект на нервную систему и весь пищеварительный тракт. Отдавать предпочтение лучше крупной тушке, так как маленький гусь жёсткий и сухой. Особенность гусятины в её жирности, поэтому перед запеканием рекомендуют прокалывать ей ножки и грудинку, чтобы избавиться от лишнего жира. Следует обратить внимание на его цвет: он должен быть прозрачный.

Для приготовления гуся, запеченного с черносливом, понадобится:

• Гусь (~3,5 кг) — 1 шт.

• Чернослив — 300 гр.

• Коньяк — 10 мл.

• Соль, перец, специи — по вкусу

• Растительное масло — 2 ч. л.

Натираем гуся солью и специями изнутри и снаружи. Смазываем маслом. Чернослив заливаем коньяком до разбухания, затем фаршируем им гуся и закрепляем отверстие. Для того, чтобы мясо получилось нежным, запекаем его в рукаве 20 минут при 250°С и 2 часа при 180°С. Румяная корочка образуется, если за 10 до окончания разрезать рукав и дать гусю доготовиться без пленки.

Светлого Рождества и приятного аппетита!