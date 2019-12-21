Неожиданный ингредиент горохового супа назвал повар

21-12-2019, 18:01

Чтобы сделать обычный суп еще более вкусным, повар рекомендует воспользоваться его хитростью.

Лучше всего готовить гороховый суп в консистенции пюре. Так блюдо будет выглядеть более ярко и станет еще более вкуснее. Однако повар считает, что в классическом рецепте не хватает одного неожиданного ингредиента, который придаст вкусу блюда сладости и нежного аромата. Превратить обычный гороховый суп в шедевр поможет тыква.

Так как внешне пюре из гороха и тыквы схоже, заметить наличие овоща будет сложно. Однако обычный вкус гороха станет еще более насыщенным в сочетании с тыквенным ароматом. Итак, чтобы приготовить незабываемый гороховый суп, для бульона лучше использовать копчености с костью, например свиные ребра или куриные голени. Привкус копченостей придает гороху ярко выраженный вкус. Тыкву для добавления в суп лучше варить отдельно, предварительно нарезав кубиками.

Когда тыква станет мягкой, ее необходимо превратить в пюре и соединить с гороховым супом перед подачей. Гороховый суп необходимо налить в тарелку, примерно до середины. Пюре из тыквы нужно налить по центру в одинаковых пропорциях. Цвет тыквы и гороха будет отличаться и выглядит такое блюдо очень ярко.