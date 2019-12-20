Бариста раскрыл секрет вкусного кофе дома

20-12-2019, 16:00

Если добавить в чашечку кофе щепотку соли, вкус напитка изменится кардинально.

Бариста поделился собственной хитростью, как сделать вкусный кофе у себя дома. Речь идет исключительно о заварном кофе, с растворимым такой трюк лучше не проделывать. Итак, бариста рекомендует добавлять в свеже сваренный кофе щепотку соли. И не обязательно, чтобы кофе был сварен в кофемашине, для этого рецепта можно воспользоваться обычной туркой.

Все знают, каким получится вкус кофе, если добавить в него сахар. Однако только истинные ценители напитка оценят рецепт от бариста. Щепотка соли в кофе способна устранить лишнюю горечь, сделать аромат более насыщенным, а вкус кофе мягким. Именно такой хитростью пользуются во многих кофейнях Москвы.