Шеф-повар поделился хитростью вкусной жареной рыбы

19-12-2019, 18:59

Секрет повара заключается в масле, на котором жарится рыба.

Шеф-повар из московского ресторана считает своим фирменным блюдом жаренную рыбу. Эксперт поделился с хозяйками хитростью, которая помогает ему сделать рыбку сочной с золотистой корочкой. Итак, самое главное это выбор масла для обжаривания. Шеф-повар рекомендует использовать для приготовления рыбы исключительно подсолнечное масло, так как оно сохраняет структуру кожуры рыбы и не размягчает ее. Самая главная ошибка многих хозяек - использование для жарки оливкового, сливочного масел или маргарина.

Эти виды масел сильно портят вкус рыбы. В результате блюдо получается бесформенным и не аппетитным. Конечно, если жарить рыбу на этих видах масел, ни о какой хрустящей и золотистой корочке не может идти и речи, так как они не жарят продукт, а просто его размягчают. Кроме того, жарка на сливочном масле и маргарине сделает рыбу опасной для организма, так как при повышенных температурах эти продукты выделяют вредные свободные радикалы и рыба подвергается сложным химическим процессам, опасным для человека.

Еще одна хитрость - солить рыбу лучше уже в готовом состоянии, так как просоленная заранее рыба также размякнет и в конце обжаривания просто потеряет форму.